Общество

Под Волгоградом простятся с мобилизованным Романом Орешкиным

Общество 30.08.2024 20:20
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30.08.2024 20:20


В Михайловском районе Волгоградской области пройдет прощание с Романом Орешкиным, который погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач.

– Романа похоронят 1 сентября, – сообщают близкие погибшего участника СВО, – перед этим пройдет отпевание в рабочем поселке Себрово. Все, кто знал и помнит Рому, могут  присоединиться к траурным мероприятиям. 

По словам друзей Романа, он был мобилизован в 2022 году и с честью выполнял все боевые задачи на протяжении без малого двух лет. 

– Нашего товарища не стало 24 августа. Он погиб, получив осколочное ранение, – сообщают близкие. 


 Фото: Online34 | Михайловка / Telegram

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