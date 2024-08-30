Под Волгоградом простятся с мобилизованным Романом Орешкиным

В Михайловском районе Волгоградской области пройдет прощание с Романом Орешкиным, который погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач.
– Романа похоронят 1 сентября, – сообщают близкие погибшего участника СВО, – перед этим пройдет отпевание в рабочем поселке Себрово. Все, кто знал и помнит Рому, могут присоединиться к траурным мероприятиям.
По словам друзей Романа, он был мобилизован в 2022 году и с честью выполнял все боевые задачи на протяжении без малого двух лет.
– Нашего товарища не стало 24 августа. Он погиб, получив осколочное ранение, – сообщают близкие.
Фото: Online34 | Михайловка / Telegram