Под Волгоградом простятся с мобилизованным Романом Орешкиным





В Михайловском районе Волгоградской области пройдет прощание с Романом Орешкиным, который погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач.

– Романа похоронят 1 сентября, – сообщают близкие погибшего участника СВО, – перед этим пройдет отпевание в рабочем поселке Себрово. Все, кто знал и помнит Рому, могут присоединиться к траурным мероприятиям.

По словам друзей Романа, он был мобилизован в 2022 году и с честью выполнял все боевые задачи на протяжении без малого двух лет.

– Нашего товарища не стало 24 августа. Он погиб, получив осколочное ранение, – сообщают близкие.



Фото: Online34 | Михайловка / Telegram