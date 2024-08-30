Общество

Пострадавших сотрудников ИК-19 перевели из реанимации в спецотделение хирургии

Общество 30.08.2024 17:55
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30.08.2024 17:55


В Волгоградской области двоих сотрудников исправительной колонии №19, пострадавших при захвате заложников, перевели из реанимации специальное хирургическое отделение. Состояние всех пострадавших сотрудников УФСИН, по данным облздрава, оценивается как средней степени тяжести и стабильно тяжелое. 

Все сотрудники УФСИН, пострадавшие в результате ЧП в ИК-19, продолжают получать лечение в опорных медучреждениях Волгограда, – прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области 30 августа. – Пациент 1983 года рождения находится в больнице скорой помощи №25. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице №1. Двое из них – 1979 года рождения – переведены из реанимации в торакальное отделение, состояние оценивается как тяжелое стабильное. Состояние мужчины 1988 года рождения оценивают как средней степени тяжести. 

Здесь также уточняют, что пострадавшие продолжают получать весь комплекс необходимой медицинской помощи. В торакальном отделении, отметим, получают хирургическое лечение пациенты, имеющие патологии грудной клетки.

Напомним, что захват заложников из числа  сотрудников ИК-19 в Суровикино произошел 23 августа этого года. Четверо исламистов, вооруженные ножами и молотками, убили четверых сотрудников ИК (двое из них скончались на месте, еще двое – в больнице). Погибшими оказались начальники отрядов отдела по воспитательной работе с осужденными 25-летний Сергей Гордополов и 37-летний Виктор Чернушкин, замначальника ИК-19 — начальник отдела охраны 40-летнего Иван Кречетов и заместитель начальника учреждения — заместитель начальника по безопасности и оперативной работе 46-летнего Андрей Кучма. 

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