Волгоградским бойцам СВО вручили Георгиевский крест и медали «За отвагу»

Четверых бойцов отряда «Бессмертный Сталинград» наградили государственными наградами за боевые заслуги в специальной военной операции. Об этом 30 августа сообщил в своем Telegram-канале депутат Андрей Гимбатов.

– Трое бойцов отряда получили медали за отвагу – за успешное выполнение важных боевых задач. Своего «Георгия» (Георгиевский крест, – Прим.ред.) заслужил еще один из наших уникальных спецов, важный участник команды нашей знаменитой эскадрильи. Именно он снова ставит на крыло поврежденные в боях "птички" — ремонтирует и модернизирует FPV-дроны, – сообщил Гимбатов.



Отметим, что Георгиевский крест является одной из старейших военных наград за боевые заслуги и был учрежден еще в 1807году в Российской империи. В 1992 году президиум Верховного совета РФ постановил восстановить этот знак отличия.





Напомним, ранее также был награжден медалью «За укрепление боевого содружества» волонтер отряда «Бессмертный Сталинград» Александр Клименко.

Фото и коллаж: Павел Мирошкин, Андрей Гимбатов / t.me