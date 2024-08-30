Общество

Волгоградским бойцам СВО вручили Георгиевский крест и медали «За отвагу»

Общество 30.08.2024 16:19
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30.08.2024 16:19

Четверых бойцов отряда «Бессмертный Сталинград» наградили государственными наградами за боевые заслуги в специальной военной операции. Об этом 30 августа сообщил в своем Telegram-канале депутат Андрей Гимбатов. 

– Трое бойцов отряда получили медали за отвагу – за успешное выполнение важных боевых задач. Своего «Георгия» (Георгиевский крест, – Прим.ред.) заслужил еще один из наших уникальных спецов, важный участник команды нашей знаменитой эскадрильи. Именно он снова ставит на крыло поврежденные в боях "птички" — ремонтирует и модернизирует FPV-дроны, – сообщил Гимбатов. 

Отметим, что Георгиевский крест является одной из старейших военных наград за боевые заслуги и был учрежден еще в 1807году в Российской империи. В 1992 году президиум Верховного совета РФ постановил восстановить этот знак отличия.


Напомним, ранее также был награжден медалью «За укрепление боевого содружества» волонтер отряда «Бессмертный Сталинград» Александр Клименко.

Фото и коллаж: Павел Мирошкин, Андрей Гимбатов / t.me

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