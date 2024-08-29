



Партия обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей по всей стране, организовала депутатский и общественный контроль за работами по строительству и капремонту школ, который позволил сдать объекты в срок. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Итоги акции «Собери ребёнка в школу», а также готовность зданий школ к началу учебного года обсудили на заседании Всероссийского штаба партии и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых образовательных учреждений.

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев отметил, что по программе капремонта школ, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения, к началу учебного года по всей стране с 2022 года сдадут почти 4,5 тысячи школ. Из них 406 – в этом году.

– Наши депутаты, сенаторы, члены штабов общественного контроля особое внимание уделили объектам «красной зоны». Это позволило принять ряд своевременных решений и подтянуть общие показатели. В течение сентября-декабря 2024 года капитальный ремонт завершится ещё в 327 зданиях школ, – рассказал Владимир Якушев.

В числе регионов-лидеров по реализации программы: республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области.

Врио секретаря Генсовета также сообщил, что досрочно будет исполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ.

– 1-2 сентября вводятся 132 новые школы. Среди них – 1300-я школа с начала реализации нацпроекта «Образование». Таким образом, поручение будет выполнено на несколько месяцев раньше срока. До конца года ожидаем сдачу ещё 154 школ, – рассказал Владимир Якушев.

В качестве примеров успешной работы в регионах по программе он отметил Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.

– В Волгоградской области продолжается масштабная работа по обновлению и строительству общеобразовательных организаций. Лишь до конца этого года капитально обновят шесть школ региона. За качеством и графиком работ тщательно следят специалисты регионального комитета образования и активисты партпроекта «Новая школа» совместно с закрепленными депутатами всех уровней. В этом учебном году для юных жителей Дзержинского района откроют свои двери сразу 2 новых школы на 1000 и 1280 мест, построенных в рамках нацпроекта «Образование» и вошедших в народную программу партии. В новых и обновленных школах образовательное пространство отвечает всем современным требованиям, – рассказала региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Наталия Барышникова.

На заседании штаба партии и Минпросвещения Владимир Якушев также сообщил, что партия провела традиционную акцию «Собери ребёнка в школу», в ходе которой была оказана адресная поддержка детям из многодетных, малообеспеченных семей в сборе к началу нового учебного года. В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. В Волгоградской области будущим первоклассникам из льготных категорий и семей участников СВО были вручены школьные наборы, ранцы и спортивные принадлежности для хорошего старта в новом учебном году.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, напомнил, что по инициативе партии с нового учебного года все школы работают по единым федеральным стандартам. С 1 сентября в школьную программу возвращается «Труд», вводятся «Основы безопасности и защиты Родины».

– Развивается система воспитательной, патриотической работы, поднятия флага, исполнение Государственного гимна в начале учебной недели, проведения уроков «Разговоры о важном». Профориентация, о которой говорил Президент, действует, начиная с 6 класса. Проходят уроки «Россия – мои горизонты», – отметил Сергей Кравцов.

Фото: пресс-служба «Единой России».