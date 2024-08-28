В Волгоградской области ожидают усиление жары до +35

Общество 28.08.2024 08:36
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28.08.2024 08:36
Жаркие сухие дни ожидают жителей региона в ближайшие дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, сегодня, 28 августа, максимальная температура воздуха днем достигнет +34 градусов. А уже завтра, 30 августа, столбик термометра поднимется еще на один градус.
В Волгограде будет чуть прохладнее – сегодня +32, а завтра также на градус больше.
При этом в регионе сохранятся относительно теплые ночи. Лишь в некоторых районах ночные температуры могут опуститься до +10. Но на большей территории региона будет не менее 15-20 градусов тепла.
Все же жара ощущаться будет не так сильно благодаря ветру. В эти дни скорость воздушных масс местами может достигать 13 метров в секунду.
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