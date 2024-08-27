В Волгограде восемь населённых пунктов выведут из сумрака за 41,6 млн рублей





Власти Волгограда готовятся приступить к работам по обустройству сетей уличного освещения на территории восьми населённых пунктов, расположенных в городской черте. Как сообщает ИА «Высота 102», из сумрака специалистам предстоит вывести посёлки Горьковский и Горная Поляна, село Песчанка, а также хутора Павловский, Песчаный 1-й, Песчаный 2-й, Песчаный 3-й, Овражный. Накануне соответствующий тендер был опубликован на госзакупках.

Подрядной организации необходимо будет в общей сложности установить 324 железобетонные опоры, протянуть порядка 24 тыс. погонных метров кабеля, а также смонтировать и подключить без малого 700 светильников.

Отметим, исполнителя мэрия отберёт в начале сентября по итогу открытого конкурса. Работы должны быть исполнены до 31 октября 2024 года. На эти цели из бюджета выделено 41,6 млн рублей.