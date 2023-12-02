Общество

После губернаторской встряски в Волгограде займутся автовокзалом и заглянут в будущее

Общество 02.12.2023 15:47
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02.12.2023 15:47


Несмотря на сильный дождь сегодня, 2 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрал чиновников на улице Балонина в Волгограде, которые проследовали за главой региона, который лично осмотрел состояние пригородного вокзала для электричек и городского автовокзала. 



Бочаров подверг резкой критике общее запущенное состояние территории и поставил ряд задач по созданию единого транспортного пересадочного узла, предусматривающего строительство новых объектов. Масштабный проект включат в комплексную десятилетнюю программу развития города-героя.  



Несмотря на большую востребованность межмуниципальных и межрегиональных маршрутов, высокую проходимость волгоградского автовокзала, а также ранее поставленные задачи по организации здесь работы по современным стандартам и приведению в порядок территории, серьезных положительных изменений ни жители, ни глава региона не отметили.



Бочаров провел ответственных чиновников по улице Балонина от автовокзала до пригородного, где пассажиры пересаживаются на электропоезда. Губернатор высказал свои замечания и настоятельно рекомендовал не рассказывать ему сказки о невозможности изменений. 

— Нужно пересматривать организацию работы автовокзала. Делать комфортные условия для людей, — потребовал глава региона. — Давайте смотреть, что нужно для города? То, что надо совместить пригородный вокзал с автовокзалом, ни у кого не вызывает сомнения. Но если это делать, нужно смотреть полностью развязку. Делать весь узел.



При этом на повестке остро стоит земельный вопрос, что может существенно усложнить реконструкцию и развитие этой зоны, но, как подчеркнул Бочаров,  нерешаемых задач быть не может.

— Вы мне об этом говорите пять лет. Убеждаете, что это сделать невозможно. И ни одного шага не сделано. И, прежде всего, мне говорили, что земли не хватает, разворота не получится, парковку для автобусов сделать невозможно будет. А, оказывается, все есть. Нужно только заняться, — высказал свое возмущение губернатор. — Давайте сделаем большой проект единого транспортного узла и разобьем его на этапы. Начнем с создания мощного современного автовокзала, где будут учтены все элементы, связанные с транспортной доступностью, безопасностью и прочим. Второе — сделаем транспортный узел возле Комсомольского моста. И третье — продление дороги с выходом на улицу Хиросимы.

Глава региона поставил задачу заняться проектированием уже в следующем году. Старт работ намечен на 2026 год.

Напомним, Волгоградский регион представляет собой транспортно-логистический узел федерального значения. Вопросы развития дорожно-транспортного хозяйства, обновления парка общественного пассажирского транспорта решаются на системном уровне. 20 ноября по видеосвязи Андрей Бочаров доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах работы и представил предложения субъекта на следующий период.

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