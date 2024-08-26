На юге Волгограда в ДТП погиб мотоциклист, пострадали двое детей





В Красноармейском районе Волгограда в дорожно-транспортном происшествии с легковым автомобилем погиб водитель мотоцикла Honda, а также пострадали двое несовершеннолетних. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне поздно вечером на улице Энгельса.





По предварительной информации, напротив дома №20Б произошло столкновения автомобиля Hyundai и мотоцикла. В результате столкновения 30-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Доставлены в медучреждения 4-летний и 17-летний пассажиры иномарки.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области