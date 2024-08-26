Сигнал тревоги прозвучал 26 августа на юге Волгограда





Сигнал воздушной тревоги сегодня, 26 августа, утром снова прозвучал в южном районе Волгограда. Жители Красноармейского района сообщают, что слышали его с 5 утра.

– Для нас это уже обыденность и вполне объяснимое явление. Не пугаемся, – коротко сообщают жители Волгограда.





Ранее стало известно об атаке украинских беспилотников на города Энгельс и Саратов. В Саратове в результате попадания БПЛА в высотный жилой дом пострадала женщина.

По информации Министерства обороны РФ, средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских БПЛА самолетного типа.

– Девять БпЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БпЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БпЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей, – сообщили утром 26 августа в военном ведомстве.

Видео: vlgchp / t.me