Общество

Сигнал тревоги прозвучал 26 августа на юге Волгограда

Общество 26.08.2024 07:25
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26.08.2024 07:25


Сигнал воздушной тревоги сегодня, 26 августа, утром снова прозвучал в южном районе Волгограда. Жители Красноармейского района сообщают, что слышали его с 5 утра. 

Для нас это уже обыденность и вполне объяснимое явление. Не пугаемся, – коротко сообщают жители Волгограда.



Ранее стало известно об атаке украинских беспилотников на города Энгельс и Саратов. В Саратове в результате попадания БПЛА в высотный жилой дом пострадала женщина. 

По информации Министерства обороны РФ, средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских БПЛА самолетного типа. 

– Девять БпЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БпЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БпЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей, – сообщили утром 26 августа в военном ведомстве. 

Видео: vlgchp / t.me

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