Волжская ГЭС увеличит сбросы из-за высокого электропотребления на юге России

Росводресурсы скорректировали работу Волгоградского гидроузла с 23 августа с учетом гидрометеорологической и водохозяйственной обстановки, а также высокого уровня электропотребления на территории Объединенной энергетической системы Юга, сообщает V102.RU со ссылкой на сегодняшнее указание федерального ведомства.

Согласно принятому решению, с 23 августа по 10 сентября текущего года средние сбросные расходы Волжской ГЭС составят 6000 - 6500 куб. м/с.

Таким образом, Родводресурсы скорректировали режим работы Волжской ГЭС, который ранее был установлен в объеме 5500±100 куб.м/с на период с 11 августа по 10 сентября.

Дальнейшие расходы через Волгоградский гидроузел будут установлены новым указанием Федерального агентства водных ресурсов.