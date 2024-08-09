Росводресурсы снизили объем сбросов на Волжской ГЭС

Общество 09.08.2024 20:56
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09.08.2024 20:56
Соответствующее решение приняли в федеральном ведомстве сегодня, 9 августа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росводресурсы, объем сбросов на волгоградском гидроузле составит с 11 августа 5500±100 куб.м/с. До 10 августа через плотину Волжской ГЭС будет проходить 6000-6500 куб.м/с.Поводом для снижения объема сбросов стали складывающиеся гидрологические условия и водохозяйственная обстановка в Волжско-Камском бассейне, пояснили в ведомстве.
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