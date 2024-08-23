Волгоградцам придётся доплатить за водоснабжение бань, бассейнов и теплиц





В Волгоградской области начали действовать новые нормативы на воду для владельцев частных участков. Как сообщает ИА «Высота 102», региональные власти расширили формулу расчёта тарифа для подворий, подключённых к централизованным сетям водоснабжения, но не оснащённых приборами учёта. Теперь землевладельцам придётся отдельно доплачивать за водоснабжение бань, бассейнов, саун и теплиц.

Так, хозяевам участков, где расположены открытые бассейны, дополнительно накинут к текущему объёму потребления 3,07 м3 в расчёте на каждого прописанного человека. Немногим меньше, 3,04 м3 / чел., вырастет норматив для владельцев крытых бассейнов.

На тех подворьях, где установлены бани и сауны, прибавка составит 0,78 м3 на каждого прописанного.

Не обойдут стороной наведения и садоводов. Владельцам теплиц придётся доплатить исходя из норматива 0,32 м3 / чел.

Обсчитали чиновники и водоснабжение гаражей, а также иных хозяйственных построек на участке. Такого рода объекты увеличат объём месячного потребления в тарифе для каждого конкретного участка ещё на 1,52 м3 / чел.

- Пересмотр продиктован решением прокуратуры Волгоградской области. Таким образом, региональное законодательство приведено в соответствие с федеральным. Изменения не коснутся тех жителей Волгоградской области, кто оплачивает услугу холодного водоснабжения по счетчику, - рассказали журналистам в пресс-службе комитета тарифного регулирования Волгоградской области.

Отметим, ощутимого роста тарифов владельцы земельных наделов могут и избежать. Для этого им необходимо установить приборы учёта потребления холодной воды.