Волгоградцам обещают жаркие и сухие выходные

В Волгоградской области предстоящие выходные порадуют горожан отсутствием осадков и, возможно, что уже последним августовским зноем.

— 24 августа по области сухо, днем температура составит +26...+31º, в ночные часы +16...+21º. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с, — рассказали V102.RU в областном ЦГМС. — 25 августа также без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, слабый, в дневные часы южной четверти со скоростью 5-10 м/с. Ночью +14...+19º, в послеобеденный период воздух прогреется до +29...+34º.

В Волгограде к субботе и воскресенью обещают отсутствие осадков и температуру в дневные часы до +32 градусов.

— В субботу по городу будет сухо, ветер восточный 5-10 м/с. Ночью за окном +19...+21º, днем +29...+31º. В Воскресенье в областной столице без существенных осадков. Ветер днем южного направления 5-10 м/с. Ночью +17...+19º, днем +30...+32º, — добавили в Волгоградском гидрометцентре.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»