Сегодня, 23 августа, вспоминают жертв массированной бомбардировки Сталинграда фашистами в 1942 году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона, память погибших под немецкими бомбами мирных жителей почтил губернатор Волгоградской области.

- Андрей Бочаров возложил цветы к памятнику мирному населению, погибшему при варварской бомбардировке города. Мероприятия, посвящённые одной из самых трагичных дат в истории героической волгоградской-сталинградской земли, страны и мира, проводятся во всех муниципальных образованиях региона, - сообщили в обладмине.





Памятник мирному населению, погибшему в результате ковровой бомбардировки города, находится в центре Волгограда. Он выполнен в виде 500-килограммовой фашистской авиабомбы, нависающей над женщинами и детьми. Мемориал был установлен в 1995 году память о мирных жителях Сталинграда, погибшим в результате массированной бомбардировки города 23 августа 1942 года, когда за один день было убито около 40 тысяч мирных жителей и разрушено более половины зданий.

Памятные митинги, возложения цветов к мемориалам в честь защитников Отечества, пройдут сегодня во всех районах области. В Волгоградской области состоится международная информационно-патриотическая акция «Марафон Победы – преемственность поколений», телемост «Эхо Сталинградской битвы» и патриотические флешмобы.

Напомним, что сегодня, 23 августа, Волгоград стал Сталинградом. Накануне рабочие заменили дорожные указатели на въездах в город-герой.

Фото: администрации Волгоградской области