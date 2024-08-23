Общество

Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалу жертвам фашистской бомбардировки Сталинграда

Общество 23.08.2024 09:55
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23.08.2024 09:55


Сегодня, 23 августа, вспоминают жертв массированной бомбардировки Сталинграда фашистами в 1942 году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона, память погибших под немецкими бомбами мирных жителей почтил губернатор Волгоградской области.

- Андрей Бочаров возложил цветы к памятнику мирному населению, погибшему при варварской бомбардировке города. Мероприятия, посвящённые одной из самых трагичных дат в истории героической волгоградской-сталинградской земли, страны и мира, проводятся во всех муниципальных образованиях региона, - сообщили в обладмине.


Памятник мирному населению, погибшему в результате ковровой бомбардировки города, находится в центре Волгограда. Он выполнен в виде 500-килограммовой фашистской авиабомбы, нависающей над женщинами и детьми. Мемориал был установлен в 1995 году память о мирных жителях Сталинграда, погибшим в результате массированной бомбардировки города 23 августа 1942 года, когда за один день было убито около 40 тысяч мирных жителей и разрушено более половины зданий. 

Памятные митинги, возложения цветов к мемориалам в честь защитников Отечества, пройдут сегодня во всех районах области. В Волгоградской области состоится международная информационно-патриотическая акция «Марафон Победы – преемственность поколений», телемост «Эхо Сталинградской битвы» и патриотические флешмобы.

Напомним, что сегодня, 23 августа, Волгоград стал Сталинградом. Накануне рабочие заменили дорожные указатели на въездах в город-герой. 

Фото: администрации Волгоградской области

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