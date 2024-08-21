Общество

Запрет на походы в лес в Волгоградской области продлят на весь сентябрь

Общество 21.08.2024 18:13
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21.08.2024 18:13


Ограничения на пребывание граждан в лесах Волгоградской области, который действует в регионе до 6 сентября, планируют продлить еще на 20 дней. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ подготовлен профильным комитетом администрации Волгоградской области.

В целях обеспечения пожарной безопасности и предотвращения ЧС, жителей региона не пустят в лесные массивы до 26 сентября. Нарушителям запрета грозят штрафы от 2 тысяч рублей.

Напомним, что в Волгоградской области из-за жары с 6 июня действует особый противопожарный режим.

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