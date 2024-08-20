Сегодня, 20 августа, в Калаче-на-Дону Волгоградской области состоялась торжественная церемония передачи государственных наград членам семей погибших на СВО военнослужащих.
Среди награжденных посмертно:
- младший сержант Дмитрий Василица
- рядовой Игорь Михайлов
- рядовой Евгений Сальников
- рядовой Андрей Хрипунков.
Ордена семьям героев передали и.о. заместителя главы Калачевского муниципального района Ольга Борисова и военный комиссар Калачевского района Волгоградской области Александр Овакимян.
Фото: газета "Борьба"