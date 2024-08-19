Судья из Волгограда за несколько дней покорила Эльбрус





Руководитель Волгоградского отделения «Российского объединения судей» Светлана Юткина совершила восхождение на Эльбрус. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов, в пути волгоградке пришлось бороться с акклиматизацией и ветром до 60 метров в секунду.

Подготовка к маршруту на самую высокую гору Европы проходила в несколько этапов. Сначала группа вышла на гору Чегет, после чего направилась на высоту 4050 метров к зданию «Приюта одиннадцати». Следующим этапом восхождения стали скалы Пастухова на высоте 4500 метров.





– Подъем на скалы начали в ясную погоду, но, как часто случается в горах, резко опустился туман. Бодрый ветер «гнул арматуру», пришлось энергично спускаться в лагерь. Из-за погодных условий – ветер достигал 60 метров в секунду – штурм вершины, намеченной на 16 августа, отложили на резервный день. Все с замиранием следили за прогнозом, ведь если погодное окно не появится, придется спускаться вниз и приезжать уже на следующий год, – вспоминает Светлана Юткина.

Дождавшись, когда стихнет ветер до 30 метров, в ночь на 17 августа волгоградка вместе с другими участниками группы выдвинулась на финальный этап. Уже на рассвете вместе с флагом Российского объединения судей она была на вершине Эльбруса.





- В 7 утра я нажала на рычаг счетчика восхождений, установленного на западной вершине Эльбруса на высоте 5 642 метра над уровнем моря, развернула флаг и наслаждалась невероятными по красоте пейзажами и чувством исполненной мечты. Эти минуты я, конечно же, никогда не забуду, – поделилась впечатлениями Светлана Юткина.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области