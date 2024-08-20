Судиться станет дороже: издержки для должников по электроэнергии вырастут в 10 раз

Представители «Волгоградэнергосбыта» провели совместный рейд с Краснооктябрьским районным отделением службы судебных приставов для проверки имущественного положения должников по оплате электроэнергии, в отношении которых возбуждены исполнительные производства.

Во время рейда было описано имущество неплательщиков, пригодное для реализации в счет уплаты долга. Чаще всего под опись попадала бытовая техника и мягкая мебель. Перспектива расстаться с любимым диваном и телевизором заставила большинство должников погасить долги за электроэнергию. Так, сразу семь волгоградцев «по горячим следам» выплатили задолженность на общую сумму 36,4 тысячи рублей.

— В сентябре вступают поправки в законодательство, согласно которым значительно вырастут судебные пошлины. Минимальный порог госпошлины вырастет с 400 до 4 000 рублей. На порядок вырастут и судебные издержки при удовлетворении иска кредитора, которые взыскиваются с ответчика. Поэтому должник сегодня — это слишком дорогой статус. Лучше платить за электроэнергию вовремя и точно не стоит затягивать ситуацию до судебных разбирательств, — напоминают всем должникам энергетики.