Редкую «Осетровую Луну» увидят волгоградцы ночью 19 августа

Редкое небесное явление – «Осетровую Луну» - жители Волгоградской области увидят ночью 19 августа, передает V102.RU.

Так называют сочетание суперлуния и «Голубой Луны», что бывает нечасто. Спутник Земли будет ярче и больше, а также приобретет голубоватый оттенок.

Название «Осетровая Луна» связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в Великих озерах.

Отмечается, что суперлуние начнется в 21:26 по московскому времени 19 августа. Это будет первое из четырех суперлуний в этом году.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU