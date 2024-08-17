Общество

В Волгоград привезли десять хвостатых беженцев из Курска

Общество 17.08.2024 21:27
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17.08.2024 21:27



 
В волгоградский зооцентр «Дино» прибыли 10 собак из приюта из Курской области. Как рассказали V102.RU зоозащитники, которые сегодня, 17 августа, отмечают Международный день бездомных животных, пока хвостатых беженцев разместили в большом вольере, построенном  для малышей енотов. Но уж сегодня бригада строителей приступила к возведению новых вольеров для постояльцев.
Напомним, ранее V102.RU сообщало, что волонтеры отправились в Курскую область, чтобы помочь приюту для бездомных животных, которому грозила  эвакуация из-за сложившейся в регионе ситуации.
Питомцев приюта взяли на временное содержание зоозащитники из разных регионов России. Волгоградские волонтеры тоже не остались в стороне. Новые члены большой и дружной семьи «Дино» хорошо перенесли дорогу и сейчас с интересом осваиваются на территории зооцентра. К слову, здесь уже содержатся собаки, которых волгоградцы привезли из ДНР, куда ездили с гуманитарной миссией.
Видео «Дино» VK.com

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