Происшествия

Момент смертельного ДТП с байкером попал на видео в Волгограде

Происшествия 15.08.2024 23:41
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15.08.2024 23:41


В ГУ МВД России по Волгоградской области вечером 15 августа сообщили подробности смертельного дорожного-транспортного происшествия с участием мотоцикла и такси. По предварительным данным, виновником аварии является водитель иномарки. 



- По предварительным данным, водитель Kia Rio не предоставил преимущество водителю мотоцикла при повороте налево, в результате чего произошло столкновение. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, - уточнили в региональном главке. 

В ГУ МВД также предоставили видео, на котором зафиксирован момент дорожно-транспортного происшествия.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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