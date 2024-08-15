Момент смертельного ДТП с байкером попал на видео в Волгограде





В ГУ МВД России по Волгоградской области вечером 15 августа сообщили подробности смертельного дорожного-транспортного происшествия с участием мотоцикла и такси. По предварительным данным, виновником аварии является водитель иномарки.





- По предварительным данным, водитель Kia Rio не предоставил преимущество водителю мотоцикла при повороте налево, в результате чего произошло столкновение. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, - уточнили в региональном главке.

В ГУ МВД также предоставили видео, на котором зафиксирован момент дорожно-транспортного происшествия.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области