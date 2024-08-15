Общество

В Средней Ахтубе суд обязал чиновников привести в порядок коммунальные сети

Общество 15.08.2024 17:41
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15.08.2024 17:41


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области прокуратура через суд потребовала от чиновников отремонтировать коммунальные сети. Как сообщает ИА «Высота 102», надзорное ведомство зафиксировало ненадлежащее состояние водопровода, который обеспечивает питьевой водой несколько десятков жилых домов.

- Во время проверки выявлен факт износа участка водопровода протяженностью 800 м по ул. Жигулевской в р. п. Средняя Ахтуба, обеспечивающего водоснабжением 36 жилых домов, а также ряд объектов социальной инфраструктуры, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Обследование сотрудники надзорного ведомства провели после многочисленных случаев аварийного отключения водоснабжения, на которые местные власти должным образом не реагировали.

Бездействие чиновников вынудило прокуратуру обратиться в суд с исковым заявлением о понуждении администрации городского поселения р. п. Средняя Ахтуба организовать ремонт водопровода.

Отметим, суд поддержал заявление, обязав местные власти привести в порядок коммуникации. Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.

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