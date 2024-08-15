Происшествия

Волгоградцы пожаловались на масштабный сбой в работе поиска Яндекса

Происшествия 15.08.2024 16:21
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15.08.2024 16:21


15 августа во второй половине дня волгоградцы столкнулись со сбоем в работе Яндекса. Как сообщает ИА «Высота 102», неожиданно у пользователей перестала отображаться поисковая выдача.

- Не работает поиск Яндекс. На любой запрос выходит сообщение, что ничего не нашлось. Далее следует просьба переформулировать вводимую информацию, - поделились с редакцией читатели.

По информации сервиса Сбой.РФ, с проблемой столкнулись не только волгоградцы, но и пользователи со всех уголков России. Первые сообщения о проблеме с работой поиска начали поступать к специалистам в 15:30. Пик жалоб пришёлся на 15:45. При этом в 16:00 количество обращений пошло на спад.

Отметим, на момент публикации материала, работоспособность поиска Яндекса была восстановлена. По крайней мере, журналисты ИА «Высота 102» смогли без проблем воспользоваться соответствующим сервисом. Причины произошедшего пресс-служба Яндекса пока не комментировала.

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