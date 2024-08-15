Общество

Новую структуру по работе с молодежью создадут в Волгоградской области

Общество 15.08.2024 14:59
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15.08.2024 14:59


Координировать молодежное движение в Волгоградской области с 2025 года будет новая структура . Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 15 августа, губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодыми активистами региона.

- Считаю важным на территории Волгоградской области создание структуры в органах исполнительной власти, которая будет заниматься развитием молодежного движения в регионе, реализацией программ молодежи. Координирующая структура нужна. Пришло время, когда мы должны вернуться к этому решению, - сказал Андрей Бочаров.

Глава региона напомним, что этот вопрос ему задали на открытии молодежного фестиваля  #ТриЧетыре. В июле этого года в Волгограде прошел уже третий по счету международный фестиваль, который в 2025 году приобретает уже статус международного. По традиции губернатор пригласил молодежь принять самое активное участие в подготовке и проведению этого масштабного события. Беседа состоялась в амфитеатре на площадке Центра развития креативных индустрий «Волга», которое открылось летом этого года. 

- Думаю, было бы правильным пригласить на фестиваль представителей стран, с которыми у нас сложились дружеские отношения на протяжении десятилетий. Сформировать международную площадку, — предложил губернатор. 

Молодые активисты также согласились с тем, что четвертый фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде должен проходить под флагом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне нашего народа над фашистами и нацистами, а также должен быть посвящен мужеству и героизму защитников Отечества.

Андрей Бочаров обозначил важность планирования в рамках фестиваля площадок, посвящённых нашим выдающимся землякам, создающим могущество и величие страны. Большое внимание в ходе беседы было уделено обсуждению реализации стартовавших с подачи молодежи проектов — строительстве сквера «Мы вместе!», посвященного новым территориям России, благоустройстве 2-й очереди поймы реки Царицы, развитии ЦПКиО, реконструкции верхней террасы центральной набережной (от музея-панорамы «Сталинградская битва» до памятника К.К. Рокоссовскому) и др. 

- Считаю очень важным продолжать работу, которую мы с вами начали. Наша задача — делать все, чтобы вас слышали. И формировать программы развития, в том числе комплексную программу развития волгоградской агломерации на 10 лет вперед, исходя из ваших предложений, — отметил Андрей Бочаров. — Чтобы вы имели возможность участвовать в процессе реализации приоритетных проектов, вносить свои корректировки.

На встрече была озвучена информация о создании на базе кинотеатра «Родина» современного молодежного центра, расширение инфраструктуры регионального Центра для детей и молодежи в Ворошиловском районе, организация межрегионального центра урбанизма. Губернатор также предложил совместно рассмотреть вопросы открытия филиалов ГДЮЦ на базе ДК профтехобразования в Кировском районе, филиалов в Тракторозаводском и Красноармейском районах.

Напомним, впервые фестиваль #ТриЧетыре прошел в 2022 году. Участие в нем приняли 240 тысяч человек. В 2024 году фестиваль объединил уже свыше полумиллиона участников. 

Фото: администрации Волгоградской области

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