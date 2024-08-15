В Котово потратят миллионы на наведение долгожданного порядка





В Котово Волгоградской области решили навести порядок в сфере работы с коммунальными отходами. Как сообщает ИА «Высота 102», 14 августа власти объявили о поиске подрядной организации, которой предстоит обустроить крытые контейнерные площадки, соответствующие всем санитарным требованиям.

Согласно проектно-сметной документации, исполнителю необходимо оборудовать 93 стандартных места сбора отходов под установку евроконтейнеров. Площадки должны быть ограждены и защищены от осадков, а также иметь основание из железобетонных плит.

Кроме того, ещё 32 площадки, в добавок к перечисленному, подрядчику предстоит оборудовать специальной площадкой для сбора крупногабаритных отходов.

В общей сложности на эти цели муниципалитет выделил 7,9 млн рублей. Компания-исполнитель будет определена до конца августа. Новые контейнерные площадки должны быть оборудованы до 30 ноября 2024 года.

Отметим, обустройство площадок для сбора ТКО и КГО по закону находится в ведении муниципальных властей, однако зачастую эта обязанность муниципалитетами игнорируется. Остаётся надеяться, что рано или поздно на пример младших коллег обратят и чиновники из областного центра. Несмотря на то, что бюджет региональной столицы несравнимо больше финансовых возможностей райцентров, почему-то местные власти не спешат оборудовать современные контейнерные площадки.

Фото из архива ИА «Высота 102»