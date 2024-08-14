Волгоградцев приглашают в ЦПКиО послушать «КИНО»

17 августа в Центральном районе Волгограда, на площадке ЦПКиО состоится вечер памяти Виктора Цоя. Как сообщает ИА «Высота 102», гости мероприятия смогут погрузиться в бунтарскую атмосферу произведений легендарной советской рок-группы «КИНО».
Волгоградские музыканты исполнят на малой сцене песни «Группа крови», «Кончится лето», «Хочу перемен», а также некоторые другие композиции.
Мероприятие начнётся в 19:00 – вход свободный.
Отметим, также в досуговую программу выходного дня одного из главных парков Волгограда входят забег, детские мастер-классы и молодёжная дискотека. Уточнить время проведения и условия участия в мероприятиях все желающие могут на сайте ЦПКиО, а также на официальных страницах парка в социальных сетях.