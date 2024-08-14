Общество

Глава района Волгоградской области доложил об обстановке после атаки БПЛА

Общество 14.08.2024 09:34
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14.08.2024 09:34


Глава Новониколаевского района Волгоградской области Сергей Парамонов прокомментировал ночную атаку беспилотников, сообщает V102.RU. 

— 14 августа около двух часов ночи на территории рабочего поселка Новониколаевский Новониколаевского района силами Министерства обороны были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших нет, имущество граждан, жилые дома также без повреждений. Энергоснабжение района не отключалось, электроподстанции работают в плановом режиме,  заявил в своем Telegram-канале районный глава.

Напомним, что по информации МО РФ, в небе над Волгоградским регионом уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. По данным «Высоты 102», в Новониколаевском районе по предварительным данным, повреждена электроподстанция. Новониколаевцы сняли на видео ночную атаку. Опубликованы эксклюзивные фото с места падения беспилотников. Губернатор Бочаров прокомментировал ночную атаку украинского режима. 

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