Экс-губернатору Волгоградской области Бровко доверили руководить заводом в Челябинске





Бывший губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко внезапно напомнил о себе в публичном пространстве 13 августа. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне он приступил к обязанностям гендиректора АО «Челябинский электрометаллургический комбинат». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

– В понедельник 12 августа Анатолия Бровко коллективу ЧЭМК представил руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко, – говорится в релизе, размещенном на сайте акционерного общества.

Здесь также напомнили, что комбинат является крупнейшим производителем ферросплавов в России, способным полностью покрывать потребности отечественной металлургии. Какие сверхзадачи ставят перед новым руководителем, в пресс-службе не уточнили.

О том, каким был губернатором Бровко, сегодня в Волгоградской области вспомнит не каждый. Руководить регионом ему пришлось всего-навсего на протяжении двух лет. 12 января 2010 года он вступил в должность главы администрации региона, а уже 17 января 2012 года Указом президента России Дмитрия Медведева был досрочно отправлен в отставку.

За эти два года в области произошли несколько крупных скандалов, которые привлекли внимание федерального центра. Так, итогом противостояния Бровко и мэра Волгограда Романа Гребенникова стало отречение градоначальника от должности в феврале 2011 года. Поводом стало неисполнение судебных решений администрации Волгограда. Гребенников также через суд пытался доказать свою отставку незаконной, но успеха на этом поприще не добился.



Но самым впечатляющим эпизодом в период губернаторства Анатолия Бровко стал инцидент с пересчетом голосов на выборах депутатов Госдумы 4 декабря 2011 года. Тогда облизбирком дважды менял результаты выборов: сначала было заявлено о 35% в пользу единороссов, потом эта цифра увеличилась до 42%, но после скандала снова трансформировалась в 35%. Тогда волгоградский регион показал одни из худших результатов в РФ по степени доверия к партии власти.

2011 год принес и немало других волнений Анатолию Бровко. Так, он проходил свидетелем по делу о хищении средств венчурного регионального фонда, которым он руководил до назначения на пост главы региона. Речь шла о пропаже 140 миллионов рублей.



Так что опыт руководства субъектом РФ в послужном списке Анатолия Бровко не назовешь доблестным. Руководить промышленными предприятиями у него, судя по всему, выходит лучше. Однако ранее, как и на посту губернатора, на руководящих постах он не задерживался дольше, чем на два года.

Так, напомним, до того, как возглавить Волгоградский регион – до 2000-х – Бровко успел поработать вице-президентом по финансовым вопросам ЗАО «Металлургическая инвестиционная компания», где занимался финансовым и планово-экономическим обеспечением антикризисного управления крупными промышленными (в т.ч. ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод») предприятиями. В 1999 году исполнял обязанности главного бухгалтера, затем заместителя генерального директора по финансам и экономике ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат».

С 2000 по 2002 годы Анатолий Бровко занимал должность генерального директора ОАО «Волжский трубный завод». С 2002 по 2003 годы – генеральный директор ОАО «Таганрогский металлургический завод», заместитель генерального директора по управлению ОАО «Трубная металлургическая компания».

В 2003 году директивой Председателя Правительства РФ по инициативе Минпромнауки РФ и Минимущества РФ Анатолий Григорьевич Бровко был назначен на должность генерального директора ОАО «Кольчугцветмет», а в октябре 2005 года становится заместителем генерального директора некоммерческого партнерства «Агентство инвестиций и развития Юга России», генеральным директором НП «Агентство инвестиций и развития Волгоградской области».

Фото: anatoliy-brovko / livejournal.com