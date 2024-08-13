В Волгоград поступило 110 новых контейнеров для сбора ТКО

Общество 13.08.2024 17:47
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13.08.2024 17:47
Очередную партию контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов доставили в Волгоград накануне. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании «ЭкоЦентр», в районах областного центра расставят 110 единиц тары. Это дополнение к 300 контейнеров, которые были доставлены ранее. На стадии поставки находится еще 1500 штук.
По информации «ЭкоЦентра», в первую очередь новые контейнеры будут установлены на тех территориях Волгограда и области, где, как показал анализ, регулярно возникает перенакопление существующей тары.
— Кроме того, замене будут подлежать железные бункеры, которые являются местом притяжения для серых возчиков, — уточняют в организации.
Здесь также уточняют, что список проблемных мест формируют органы местного самоуправления совместно с региональным оператором.
В ближайшее время в Волгоградской области планируется обновление 800 евроконтейнеров. Свыше 1000 – в муниципальных образованиях.
В ООО «ЭкоЦентр» также напоминают, что вопрос с обновлением контейнеров или доустановкой новых на площадку, а также вопрос организации и содержания контейнерной площадки должен решать ее собственник – УК, ТСЖ, СНТ. Юридические лица также должны самостоятельно обновлять тару.
Фото и видео Алексей Костяков / ИА «Высота 102»
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