В Волгоград поступило 110 новых контейнеров для сбора ТКО





Очередную партию контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов доставили в Волгоград накануне. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании «ЭкоЦентр», в районах областного центра расставят 110 единиц тары. Это дополнение к 300 контейнеров, которые были доставлены ранее. На стадии поставки находится еще 1500 штук.







По информации «ЭкоЦентра», в первую очередь новые контейнеры будут установлены на тех территориях Волгограда и области, где, как показал анализ, регулярно возникает перенакопление существующей тары.

— Кроме того, замене будут подлежать железные бункеры, которые являются местом притяжения для серых возчиков, — уточняют в организации.

Здесь также уточняют, что список проблемных мест формируют органы местного самоуправления совместно с региональным оператором.

В ближайшее время в Волгоградской области планируется обновление 800 евроконтейнеров. Свыше 1000 – в муниципальных образованиях.

В ООО «ЭкоЦентр» также напоминают, что вопрос с обновлением контейнеров или доустановкой новых на площадку, а также вопрос организации и содержания контейнерной площадки должен решать ее собственник – УК, ТСЖ, СНТ. Юридические лица также должны самостоятельно обновлять тару.

Фото и видео Алексей Костяков / ИА «Высота 102»



