Общество

Новая неделя встретит волгоградцев резким похолоданием и магнитной бурей

Общество 11.08.2024 08:07
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11.08.2024 08:07


Для жителей Волгограда и области новая неделя начнется с резкого похолодания и проливных дождей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, с понедельника ночные температуры в отдельные часы упадут до +10 градусов. 

— 12 августа по северной половине области местами вероятны небольшие дожди с грозами и западным ветром.  Его порывы при грозах составят 15-20 м/с. В ночные часы +16...+21º, при прояснении температура упадет до +12º, днем столбики термометров покажут +22...+27º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — 13 августа в ночной период осадки маловероятны. Утром местами на северную половину области опустятся туманы. Днем в отдельных районах пройдут дожди с грозами. Ветер северо-западного направления местами с порывами до 15-20 м/с. Ночью +10...+15º, днем всего +21...+26º.

В Волгограде в понедельник будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. 

— В понедельник в областной столице западный ветер с порывами до 15-18 м/с. Ночью за окном +19…+21º, после обеда +25...+27º, — добавили волгоградские прогнозисты. — Вторник, 13 августа, по городу осадки маловероятны. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью +13…+15º, днем +24...+26º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 12 по 18 августа установится малооблачная погода с небольшими осадками. Дожди пройдут в понедельник, среду и в выходные. 

Самыми теплыми днями новой недели станут суббота и воскресенье. Дневная температура будет держаться на отметке в +30 градусов. В остальные дни в среднем по городу +25...+27º.  

В понедельник возможны геомагнитные возмущения силой шесть баллов. Специалисты оценивают их как умеренную бурю. 

Напомним, ученые РАН спрогнозировали метеозависимым волгоградцам три тяжелых дня.

Фото: ИА «Высота 102»

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