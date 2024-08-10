В Волгограде жители стали терять интерес к Софиям и Артемам





Неожиданную тенденцию отметили в областном комитете юстиции, изучив перечень имен, которыми чаще всего называют сегодня новорожденных детей жители Волгограда. Впервые за долгое время имя София для девочек уступило лидерство Виктории. Выбирая имена для сыновей, волгоградцы стали отдавать предпочтение понятным и простым вариантам.

– Волгоградцы в июле текущего года чаще всего называли новорожденных мальчиков именами Максим, Александр, Дмитрий, Михаил, Иван, Артём, а также Матвей, Кирилл, Марк, – рассказали в профильном комитете. – Среди новорожденных девочек больше всего в июле зарегистрировано Викторий, Ев, Софий, Анн, Алис, Арин, Варвар, Есений, Мирослав.

Перечисляют специалисты и редкие варианты имен новорожденных. Так, в иле в Волгоградской области родители нарекли сыновей Ефимом, Климом, Кристианом, Лукой, Рональдом, Ясином, Аяном, Риядом, Никоном и Яромиром.

Необычные имена среди девочек: Нелия, Марго, Мэри, Венера, Виталия, Владислава, Златослава, Инесса. Также в прошлом месяце в регионе появились на свет малышки с именами Александрина, Ария, Арсения, Балакиз, Ведана, Венеция, Вилина, Ирса, Капитолина, Лира.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» уже рассказывало о том, что Волгоградская область, начиная с 2021 года, стремительно превращается в регион Артемов и Софий. Так, только за 2022 год 341 новорожденную девочку назвали Софиями, а Артемов в тот год появилось на свет 436. В 2021 году Софиями назвали 430 детей, Артемами – 515.