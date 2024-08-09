Волгоградстат: цены на проезд выросли от 6 до 8%

Стоимость проезда в общественном транспорте в Волгоградской области за первую неделю августа увеличилась от 6 до 8%. Такие данные приводит Волгоградстат, сообщает V102.RU.
В частности, цены на поездки в автобусе выросли на 6,68% (до 29,75 рубля), в троллейбусе и в трамвае – на 8,12% (30,77 рубля).
Из других услуг больше всего подорожало пребывание в доме отдыха или пансионате – на 3,4% (2721 рубль за сутки). Проживание в хостеле стало дороже на 1,26% (765 рубля с человека).
Ранее, напомним,
сообщалось о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Волгограда с 1 августа.