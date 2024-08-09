В Волгоградской области стихия надломила 243-летний дуб-патриарх





В Нехаевском районе Волгоградской области от природной стихии пострадал 243-летний дуб-патриарх. Как рассказали V102.RU местные жители, уникальное дерево растет недалеко от станицы Нехаевской рядом с пашней. Некоторое время назад над ним взяла шефство ветеранская организация, которая установила именную табличку с полной информацией о размерах дуба и о животном мире, который обитает под его кроной.





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Однако недавно дуб потерял одну из своих веток. Нехаевцы предположили, что дуб не выдержал сильного ветра, который недавно бушевал в районе.Напомним, самому старому дубу в Волгоградской области – более 400 лет. Он растет в Дубовском районе.