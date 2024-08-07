Общество

«Сказал, что идет в военкомат»: переодетого подростка из Астрахани ищут в Волгоградской области

Общество 07.08.2024 18:27
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07.08.2024 18:27


Полицейские из соседнего с Волгоградской областью Астраханского региона распространили ориентировку на пропавшего 2 августа 17-летнего местного жителя Вадима Алексеевича Нелина. Спустя время переодетого подростка зафиксировали видеокамеры в 100 километрах от Астрахани, а сам несовершеннолетний мог уехать на автобусе в Волгоград, сообщает V102.RU со ссылкой на близких родственников исчезнувшего юноши. 

— Сын окончил в этом году 11 классов. Собрался поступать в Астраханский государственный технический университет. Учился всегда хорошо, без троек, мы даже репетиторов ему на нанимали. Сам по себе спокойный, домашний, раньше с ним такого никогда не бывало, чтобы он мог куда-то уйти без предупреждения, — рассказала мать Вадима Елена. — В день исчезновения он мне сказал, что идет в военкомат за приписным и исчез. Потом дома в одном из рюкзаков мы нашли его выключенный телефон. С собой у него было около 10 тысяч рублей. Ушел он в зеленой футболке и джинсах. Паспорт остался дома, поэтому версия с военкоматом отпала сама собой. Без документов он даже зайти бы не смог на территорию. Поначалу мы искали записи с видеорегистраторов. Была вероятность, что он мог сесть на автобус в направлении Волгограда. 

По словам Елены, 5 августа Вадима заметили в поселке Винный:

— Это примерно 100 километров от Астрахани. В одном из магазинов он попал на видеокамеру. Купил три бутылки воды и ушел. Самое интересное, что сын был уже в другой одежде: в темно-синей бейсболке с белым логотипом, футболке и шортах черного цвета, черных кроссовках с белой подошвой, с собой был черный рюкзак. Чуть позже появилась информация, что его видели в Ахтубинске. Мы когда-то там много лет назад жили. Сейчас там остались наши бабушки, но Вадим у них не объявлялся. По моим ощущениям, его нужно искать в районе Ростова, Белгорода или Курска.  

Приметы пропавшего подростка: 

рост 180-185 сантиметров

нормальное телосложение

волосы русые

глаза зеленые

По сведениям полицейских, несовершеннолетний астраханец ушел из дома по переулку Уральскому в Советском районе Астрахани. Отдел полиции № 1 УМВД России по Астрахани просит всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить по телефонам: 102, 112 или 8 (8512) 40-47-00.

Напомним, исчезнувшего волжанина в камуфляже нашли в Астраханской области. 

Фото и коллаж: УМВД России по Астраханской области, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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