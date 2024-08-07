МЧС предупредило волгоградцев о надвигающемся шторме с ливнями и грозами

В Волгоградской области сегодня, 7 августа, объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, удар стихии ожидается до конца дня.

- В отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - говорится в штормовом предупреждении.

Непогода может вызвать повреждение линий электропередач, крыш, рекламных конструкций и деревьев. Жителей просят соблюдать осторожность при нахождении на улице.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU