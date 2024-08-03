В Волгограде простятся с молодежым лидером Екатериной Марченко

Фото РСМ t.me
Общество 03.08.2024 11:46
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03.08.2024 11:46
Фото РСМ t.me
Екатерина Марченко, председатель волгоградской областной организации Российского Союза Молодежи, скончалась в результате продолжительной болезни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный в телеграм-канале РСМ некролог, Екатерина Марченко была членом РСМ с 1998 года и председателем организации — с 2013.
Активно вела работу по патриотическому воспитанию молодежи, проводила профильные лагерные смены для детей в период летних каникул, федеральные проекты и программы РСМ.Российский Союз Молодежи выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Елены Марченко.
Фото РСМ t.me
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