Общество

В Волжском нашелся пропавший 2 недели назад 40-летний пенсионер

Общество 03.08.2024 08:21
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03.08.2024 08:21


Благополучно завершились поиски 40-летнего Павла З., проживающего в Волжском Волгоградской области. Как рассказали V102.RU волонтеры отряда «ЛизаАлерт», мужчина найден живым.
Ранее, напомним, сообщалось, что волжанин ушел из дома 22 июля и пропал. С собой у мужчины были вещи, паспорт, полис, проездной. Волонтеры уточнили, что у мужчины нет банковской карты, так как пенсию он получал на почте.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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