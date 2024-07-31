За ремонт и строительство дорог в Волгоградской области будут вручать медали

В Волгоградской области утверждена ведомственная медаль комитета транспорта и дорожного хозяйства региона «За вклад в развитие дорожного хозяйства Волгоградской области». Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

В приказе содержится положение о медали облкомдортранса, ее описание и форма наградного листа.

Эту ведомственную награду будут вручать трудовым коллективам (организациям) и работникам, осуществляющим строительство, ремонт, содержание и проектирование объектов дорожного хозяйства на территории Волгоградской области. А также работникам образовательных учреждений, которые подготавливают кадры для дорожной отрасли и ведут научную работу по этому направлению, госслужащим облкомдортранса, федеральным, муниципальным служащим и иным лицам.

Медаль положена за особо выдающиеся результаты, за личные заслуги в строительстве, реконструкции, ремонте, содержании и проектировании дорожных объектов, за успешное внедрение новых технологий и прочие достижения.

Еще одно условие для награждения - стаж работы в дорожном хозяйстве не менее 15 лет. Примечательно, что такую медаль можно будет получить только один раз. Лица, получившие награду, будут занесены на доску почета.

Медаль будет выполнена из металла серебристого цвета. На лицевой стороне - рельефное изображение Почетного дорожника, основателя автодорожного факультета, профессора, проректора института Сталинградского, Волгоградского института инженеров городского хозяйства, Волгоградского инженерно-строительного института Римма Яковлевича Цыганова. На обратной стороне медали по верхней части окружности будет надпись «VIA EST VITA - ДОРОГА ЭТО ЖИЗНЬ». А центре - «За вклад в развитие дорожного хозяйства Волгоградской области».