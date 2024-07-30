В Волгограде главного редактора МТВ наградили медалью Росгвардии





В Волгограде сегодня, 30 июля, начальник регионального управления Росгвардии Юрий Тупиков вручил награду главному редактору Муниципального телевидения Волгограда Николаю Коробову. Медаль «За содействие», сообщает ИА «Высота 102», присудил волгоградскому журналисту директор и главнокомандующий войсками национальной гвардии, генерал армии Виктор Золотов.

– Мы сохраняем безопасность информационного поля, а вы обеспечиваете безопасность нашу, наших семей, родных и близких, – обратился к представителям Росгвардии Николай Коробов во время торжественного мероприятия. – И от нас вам большой земной поклон.

По словам пресс-секретаря управления Росгвардии Екатерины Паренченковой, главный редактор МТВ Николай Коробов стал первым журналистом в Южном округе войск национальной гвардии РФ, удостоенным столь высокой награды.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес коллеги.