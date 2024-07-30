Происшествия

Под Волгоградом москвич утонул на острове Зеленый

Происшествия 30.07.2024 19:46
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30.07.2024 19:46


В Волжском Волгоградской области на берегу реки Ахтубы на острове Зеленый отдыхающие вытащили на берег труп мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев. 

– На острове Зеленый утонул мужчина. Отдыхающие вытащили его на берег и делали искусственное дыхание, но спасти не смогли. Когда скорая помощь прибыла, он был уже мертв, – сообщили информагентству очевидцы. 

Известно, что 51-летний утонувший является жителем Москвы. Погибший приехал погостить у родственников в Волгоградскую область. 

Информацию о гибели мужчины ИА «Высота 102» подтвердили в СУ СК России по Волгоградской области. По данным ведомства, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. 

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