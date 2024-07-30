Под Волгоградом москвич утонул на острове Зеленый





В Волжском Волгоградской области на берегу реки Ахтубы на острове Зеленый отдыхающие вытащили на берег труп мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев.

– На острове Зеленый утонул мужчина. Отдыхающие вытащили его на берег и делали искусственное дыхание, но спасти не смогли. Когда скорая помощь прибыла, он был уже мертв, – сообщили информагентству очевидцы.

Известно, что 51-летний утонувший является жителем Москвы. Погибший приехал погостить у родственников в Волгоградскую область.

Информацию о гибели мужчины ИА «Высота 102» подтвердили в СУ СК России по Волгоградской области. По данным ведомства, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.