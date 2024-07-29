Алиментщик из Волгоградской области стал контрактником

Общество 29.07.2024 12:57
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29.07.2024 12:57
Житель Среднеахтубинского района заключил контракт с Министерством обороны после привлечения его к административной ответственности за не уплату алиментов. Как рассказали V102.RU в УФССП по Волгоградской области, мужчина по решению суда должен выплачивать бывшей супруге треть доходов на содержание двоих сыновей, однако родительскими обязанностями пренебрегал.
В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации, а также арестовал имущество, принадлежащее мужчине. Эти меры заставили мужчину погасить задолженность по алиментам, однако в скором времени он снова перестал выплачивать средства на содержание детей.
После возобновления исполнительного производства мужчина заключил контракт с МО, чтобы погасить долги по алиментам.
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