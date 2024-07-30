Начинаем водные процедуры: питомцев МБУ «Северное» спасают от жары

Безболезненно пережить установившуюся в регионе жару помогают четвероногим питомцам сотрудники пункта содержания бездомных животных МБУ «Северное» Волгограда. Корреспонденты V102.RU побывали в учреждении и посмотрели, как животные переносят июльский зной.





Надо сказать, что деревянные вольеры с навесом и сеткой сейчас являются самым лучшим укрытием для собак от жарких лучей солнца. А для создания дополнительной прохлады вольеры дважды в день – утром и в обед – промываются ледяной водой из шлангов. Сотрудники по мере необходимости меняют по несколько раз в день и воду в поилках. Аппетит собак в такие жаркие дни, как правило, снижается, а вот воду они пьют постоянно и в большом количестве.





Например, самые маленькие обитатели пункта отлова в самые знойные дни даже не выходили из вольеров на прогулку. Хотя на так называемой «детской» площадке у щенков есть навесы над песочницам, в которых любят устраивать раскопки малыши, а на всей территории установлены дополнительные емкости с водой.





Однако, хотя летом сейчас в разгаре, руководство МБУ «Северное» уже вовсю готовится к холодам.

- Сейчас в пункте содержания бездомных животных продолжаются работы по ремонту вольеров, - рассказал директор учреждений Евгений Головко. – Этот ремонт осуществляется каждый год в теплое время года. Кроме того, недавно мы закупили 20 тонн кормов. Всего на складе МБУ сейчас находятся 30 тонн качественного гранулированного корма. Этого количества достаточно и для этого года, и для начала следующего.





Всего за прошедшие полгода в Волгограде силами сотрудников МБУ было отловлено около 2 тысяч бездомных собак по заявкам горожан. Более 1500 животных прошли процедуру вакцинации, стерилизации и отлова. При этом волгоградцы продолжают активно забирать животных под свою ответственность и опеку из пункта отлова. В месяц примерно 30-50 бездомышей уезжают не на улицу, а к своим владельцам. Конечно, по сравнению с общим количество попавших в городской приют животных это не очень много, однако в учреждении надеются, что волгоградцев, которые готовы предоставить кров бездомышам, будет все-таки больше.





Между тем, в МБУ «Северное» продолжают попадать собаки, от которых отказались хозяева. Безнадзорных животных опасных бойцовских пород привозят сюда с улиц города по сигналам горожан. Но нередки случаи, когда владельцы крупных собак сами отдают своих питомцев по причине их агрессивного поведения. За последнее время в приют так попали один алабай и два кане-корсо.

– Некоторые волгоградцы заводят таких собак в качестве игрушек, наверное, еще и от хвастовства, забывая, что такие породы требуют особого внимания и постоянной дрессировки, – предостерегает главный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова. – Но такие истории подчас заканчиваются печально – нападением животных на хозяев. Вот почему к выбору собак нужно подходить осознанно, ведь безответственное поведение хозяев может угрожать безопасности и других людей.





При этом у волгоградцев, которые хотят завести питомцев, по-прежнему есть возможность приютить гораздо более безобидных, миролюбивых и, главное, благодарных питомцев. Десятки милых, очаровательных щенков в пункте отлова ждут и надеются, что их заберут в семью добрые люди, а они, поверьте, отплатят за это преданностью и безграничной любовью.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU