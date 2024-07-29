Затянется до среды: ученые РАН ухудшили прогноз надвигающейся магнитной бури





29 июля учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН пересмотрели прогноз надвигающейся магнитной бури, пересчитав как мощность ненастья, так и его продолжительность. По информации ИА «Высота 102», магнитная буря ожидается силой в семь из девяти максимально возможных баллов по шкале Kp.

Согласно математическому моделированию, солнечный ветер ударит по атмосфере земли 29 июля в 21:00. Своего пика геомагнитные возмущения достигнут 30 июля ближе к 18:00. Полностью от пагубного влияния светила земляне смогут избавиться лишь ближе к вечеру 31 июля.

Отметим, семибалльные геомагнитные возмущения относятся учёными к группе сильных магнитных бурь, которые способны вызывать временные перебои в работе спутниковой связи и навигационных систем, а также приводить к ложным срабатываниям наземных охранных систем. Кроме того, такого рода возмущения оказывают влияние на метеозависимых людей, провоцируя приступы головной боли, бессонницу и общее недомогание.