Общество

В Волгограде Евгений Кареликов стал еще на шаг ближе к губернаторству

Общество 27.07.2024 20:27
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27.07.2024 20:27


Избирательная комиссия Волгоградской области сегодня, 27 июля, в ходе заседания зарегистрировала кандидата на должность главы региона Евгения Кареликова от «Партии пенсионеров», сообщает V102.RU.   

Также зарегистрированы списки кандидатов в депутаты областного заксобрания, выдвинутые по единому избирательному округу реготделениями таких политических партий как «Партия пенсионеров»,  «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР, «Новые люди», КПРФ.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что 42-летний Евгений Кареликов выступил пятым по счету претендентом на пост губернатора области. Вместе с ним свои силы решили попробовать Олег Дмитриев, Алексей Кононенко, Алексей Васютенко и Андрей Бочаров

Напомним, выборы губернатора Волгоградского региона пройдут в период с 6 по 8 сентября 2024 года. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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