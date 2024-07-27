В Волгограде Евгений Кареликов стал еще на шаг ближе к губернаторству

Избирательная комиссия Волгоградской области сегодня, 27 июля, в ходе заседания зарегистрировала кандидата на должность главы региона Евгения Кареликова от «Партии пенсионеров», сообщает V102.RU.

Также зарегистрированы списки кандидатов в депутаты областного заксобрания, выдвинутые по единому избирательному округу реготделениями таких политических партий как «Партия пенсионеров», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР, «Новые люди», КПРФ.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что 42-летний Евгений Кареликов выступил пятым по счету претендентом на пост губернатора области. Вместе с ним свои силы решили попробовать Олег Дмитриев, Алексей Кононенко, Алексей Васютенко и Андрей Бочаров.

Напомним, выборы губернатора Волгоградского региона пройдут в период с 6 по 8 сентября 2024 года.

Фото: архив ИА «Высота 102»