Общество

Старший погиб на СВО, младших чуть не угробила: в Камышине чудом спасли из огня троих детей

Общество 24.07.2024 08:31
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24.07.2024 08:31


В поселке Госселекстанция Камышинского района Волгоградской области в ночь с 19 на 20 июля едва не произошла трагедия. Местная жительница Алена закрыла двоих маленьких детей в квартире, а сама уехала гулять в Камышин. А ночью под окнами дома, где спали четвероклассник и его трехлетний братик, вспыхнул пожар, угрожая перекинуться и на сам дом. К счастью, старший мальчик не растерялся, схватил своего братика и маленькую племянницу, которая в ту ночь была с ними, и выпрыгнул с ними из окна. 

Жители поселка до сих пор с содроганием вспоминают события той ночи.

- Алена с детьми живет в одноэтажном бараке на несколько квартир, - рассказали люди. – Вечером 19 июля она выпивала в компании на кухне, которая находится в нескольких метрах от барака. Потом компания решила продолжить праздник в баре в Камышине, куда все и отправились. Двоих своих сыновей и племянницу она закрыла в квартире. 

По всей видимости, участники застолья не потушили окурок, когда гуляли в кухне. И через некоторое время она загорелась.

- Я проснулась от треска горящей кровли, - вспоминает Екатерина, которая проживает на соседней улице. - Побежала туда, а там - объятая огнем кухня. Прибежали жители поселка, стали тушить, пожарных долго не было. Мужчины, рискуя жизнью, вытащили газовые баллоны из огня, все руки пообжигали. Еще бы немного, и все бы взорвалось! Я стала звонить Алене, у нас дети в один детский сад ходят. Первый раз я позвонила ей в 1-23 ч., она не взяла трубку. Откликнулась только в 1-51 ч. Слышно было, как там играет музыка. 

Троих детей приютила на ночь одна семья. 

- Младший был вообще голенький, - вспоминают люди. - Дети были очень напуганы, даже отказались от еды. Старший Саша рассказал, что, когда увидел огонь, выдавил сетку на окне, так им удалось покинуть комнату.  А их мамаша приехала, когда уже светало. Спокойно легла спать, даже не поинтересовавшись, где ее дети. 

Жители поселка до сих пор не могут прийти в себя от случившегося. 

- Это просто чудо, что дети не пострадали. Но мы считаем, что оставлять их у такой матери нельзя, - считают они. - Это уже не первый раз, когда она запирает детей, а сама уходит на гулянку. 

В администрации Белогорского сельского поселения корреспонденту V102.RU рассказали, что Алена уже была лишена родительских прав на троих старших детей из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей. Мальчика и его двоих сестер воспитывала бабушка, которая стала для них опекуном. Алексей, старший сын Алены, после окончания школы поступил в политехнический колледж, отслужил срочную, после чего подписал контракт с министерством обороны. Он оказался на СВО в числе первых военнослужащих - был старшим механиком-водителем танкового взвода. Погиб на Украине 30 марта 2022 года. Алексея посмертно наградили Орденом Мужества. На церемонии передачи награды героя его родным были только одна из сестер и бабушка.

После гибели внука его бабушка купила квартиру в Камышине. Со своей дочерью, которая родила еще двоих детей от разных мужчин, она продолжает общаться. По словам местных жителей, они частенько проводят время в одних компаниях. 

Старший сын Алены, как утверждают люди, нередко жаловался на недоедание. 

- На детской площадке его стараются подкармливать мамы, которые гуляют здесь со своими малышами. Он всегда нянчится со своим трехлетним братиком, у которого есть проблемы со здоровьем, - поделилась одна из местных жительниц Галина.

После произошедшего ситуацией заинтересовались органы опеки администрации Камышинского района, где собираются поставить семью на учет. Как пояснили V102.RU в Белогорском сельском поселении, Алена, вернувшись домой после пожара, заявила, что ездила ночью «в аптеку». 

- Никто, конечно, ей не поверил. Все знают, в какой «аптеке» она была, - утверждают жители поселка. 

К слову, после случившегося Алена с детьми уехала из поселка, как говорят, к очередному сожителю в Камышин. 

Фото читателей V102.RU и администрации Камышинского района / t.me

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