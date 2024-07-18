В Волгограде очевидцы засняли обрушившийся на стройплощадку смерч





18 июля на границе Советского и Кировского районов Волгограда очевидцы засняли нетипичное для нашей природной зоны явление. Как сообщает ИА «Высота 102», посреди дня на стройплощадку ЖК «Санаторный» обрушился смерч. Вихрь диаметром порядка десяти метров лишь по случайному стечению обстоятельств в последний момент изменил направление движения, не задев рабочих.





Шокированные строители ещё долгое время не могли поверить в происходящее, провожая уходящий в сторону торнадо встревоженным взором.

Отметим, это уже второй смерч, который обрушился на Волгоград за минувшие несколько дней. Ранее, 14 июля, бушующий вихрь засняли в Советском районе на мусорном полигоне вблизи территории поселка Горьковский.

Фото и видео: Волгоград / t.me