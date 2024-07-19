Общество

Под Волгоградом главу района с обезвоженным городом ищут на конкурсе

Общество 19.07.2024 08:26
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19.07.2024 08:26





В Котовском районе Волгоградской области накануне  завершился первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные на сайте районной администрации документы, на первом этапе комиссия должна была проверить соответствие документов, представленных кандидатами, в том числе и на достоверность, и решить, допускать ли претендентов к участию в состязании за кресло главы района. 
Второй этап конкурса запланирован на 31 июля. В этот день участники комиссии должны оценить личностные, профессиональные качества кандидатов, а также их видение развития Котовского района и организации работы администрации. 
К слову, к кандидатам на должность главы района предъявляется ряд требований – в частности, наличие высшего образования и руководящий стаж работы не менее пяти лет. 
Однако жители Котово считают, что глава района должен обладать еще одним важным и незаменимым качеством – уметь слышать и слушать граждан, а также откликаться на их нужды и проблемы. 
К сожалению, констатируют жители Котово, ни городские, ни районные власти не демонстрируют диалога с гражданами в экстремальной ситуации, в которой сегодня оказался город из-за отсутствия воды в части домов. Тех, кто жалуется в официальных пабликах на чиновников, блокируют, а внятных объяснений, когда прекратятся мучения граждан, люди не получают. 
В настоящее время, напомним, исполняет обязанности главы Котовского района Олег Кузьмин. Бывший глава района Сергей Чумаков недавно покинул свой пост по собственному желанию. Этому предшествовало возбуждение уголовных дел по фактам хищения средств на благоустройстве. 

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