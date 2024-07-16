Общество

Череда «несчастий» на водоводе осушила краны жителей поселка под Волгоградом

Общество 16.07.2024 17:34
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16.07.2024 17:34


В редакцию ИА «Высота 102» из-за отсутствия питьевой воды продолжают поступать многочисленные жалобы из районов Волгоградской области. На этот раз о проблеме журналистам рассказали жители Орловского сельского поселения на территории Городищенского района.



- Сидим без воды с 30 июня. За прошедшие три недели несколько раз возобновляли подачу, но мы едва успевали наполнять тару. Конечно же, о поливе огородов или даже стирке вещей, душе – речь идти не может. А на улице жара под сорок. Это издевательство какое-то, - рассказала редакции жительница Орловского сельского поселения Екатерина Резникова.

Местные власти подтверждают проблему, однако уверяют, что в настоящее время коммунальным службам удалось практически полностью решить вопрос.

- Уже сейчас вода должна была прийти потребителям. Сегодня у нас весь день идёт отладка оборудования. Рассчитываю, что в ближайшие 2-3 дня все работы завершатся и водоснабжение села войдёт в обычный режим, - рассказал журналистам глава Орловского сельского поселения Фёдор Грачёв.

Ещё с советских времён населённый пункт обеспечивается питьевой водой с помощью скважин. В конце июня 2024 года на насосной станции вышла из строя силовая установка, из-за чего жители и остались без воды.

- С 2019 года скважины, насосная станция, напорная башня и все коммуникации водоснабжения находятся на балансе администрации Городищенского района. Их обслуживает местный МУП. Когда у нас посреди лета произошла авария, я сразу же передал заявку в организацию. Доставка и установка нового насоса, естественно, потребовала какого-то времени, - добавил глава поселения.

Однако практически сразу после запуска силовой установки у нового агрегата вышла из строя система автоматического управления. Через какое-то время специалисты заменили и её. Однако продолжение череды несчастных случаев не заставило себя долго ждать.

- После заполнения системы произошёл перелив напорной башни. В результате произошедшего оказался затоплен и впоследствии вышел из строя манометр. Сейчас всё наладили. В течение сегодняшнего дня коммунальщики должны установить две дополнительные трубы в скважины, что позволит увеличить столб воды и, соответственно, напор и стабильность работы системы, - подчеркнул Фёдор Грачёв.

По словам руководителя, помимо многочисленных происшествий, преследующих поселковый водопровод, ликвидация аварии затянулась также из-за отсутствия в селе специалиста, который бы оперативно мог бы обслуживать оборудование. По информации главы, все работы коммунальные службы производили с задержкой, тратя время на дорогу от районного центра до села.

В настоящее время в Орловке открыта вакансия специалиста, который должен следить за работой оборудования. Власти сулят работнику заработную плату от 20 тыс. рублей. Сельчан, готовых помочь родному населённому пункту, а также официально трудоустроиться, вот уже несколько месяцев ждут в местной администрации, однако на текущий момент желающих не нашлось.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» рассказывала об отсутствии питьевой воды в посёлке Мирный Жириновского района, в Дубовке, а также в многострадальном городе Котово.

Фото и видео: Екатерина Резникова

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