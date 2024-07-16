Общество

Под Волгоградом осудили 34-летнюю женщину, отправившую сожителя к праотцам

Общество 16.07.2024 13:01
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16.07.2024 13:01


В Дубовском районе отправили в тюрьму 34-летнюю жительницу, убившую своего сожителя. Как сообщает ИА «Высота 102», осуждённая лишила мужчину жизни филигранным ударом кочергой в височную область.

- Вечером 16 октября 2023 года женщина во время распития спиртных напитков поссорилась с сожителем. В ходе конфликта подсудимая нанесла 34-летнему потерпевшему удар кочергой в висок, от которого тот впоследствии скончался в больнице, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, несмотря на все улики, вину в содеянном дубовчанка не признала. Однако коллегия присяжных Дубовского районного суда полностью поддержала обвинение. В рамках ч. 4 ст. 111 УК РФ женщина приговорена к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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