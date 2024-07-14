Осетрина, шпроты и кипяченое молоко: чем полвека назад волгоградцев кормили в ресторанах





Искушенных современной кухней волгоградцев меню советских ресторанов наверняка удивит. Ведь то, что полвека назад гостям подавали в известных заведениях, сейчас может найтись в любом холодильнике – щи со свежей капустой с мясом, колбасная нарезка или шпроты в масле, сметана с сахаром или кипяченое молоко. Подробнее о кулинарных изысках родом из прошлого – в материале ИА «Высота 102».





В 60-70-е годы гостям недавно открывшегося ресторана «Волгоград» предлагали разогреть аппетит нарезкой московской колбасы или яйцом под майонезом. В ожидании супов и горячего волгоградцы могли заказать шпроты в масле, консервированную сардину, кальмары под майонезом или сельдь с гарниром. Цены на закуски выглядели вполне демократично – колбаса за 34 копейки, рыбные консервы – по 36 копеек за порцию.

А вот раздел супов если и отличался от современного ресторанного набора, то только в лучшую сторону. Полвека назад забежавшим на обед горожанам предлагали широкий выбор – от классического бульона и куриной лапши до более изысканной рыбной солянки, московского борща и мясной окрошки. К слову, последние два блюда стоили дороже всего – 64 и 59 копеек.

- Чтобы оценить доступность ресторанных блюд, достаточно вспомнить средние зарплаты работников тех лет. Например, недавно закончивший ВУЗ инженер получал в среднем 90 рублей. Рабочие-металлурги трудились за 200-300 рублей. А профессура в университетах зарабатывала около 350-450 рублей, - рассказывает известный волгоградский краевед Сергей Сена. – То есть почти каждый горожанин мог хотя бы иногда позволить себе поход в ресторан. А вот для сельчан, чьи пенсии могли равняться всего 12 рублей, это было непозволительной роскошью.

На тарелке мясоедов оказывались как рядовые голубцы, так и фирменное блюдо ресторана - бифштексы с яйцом. Интересно, что некоторые позиции горячего сохранили прописку и в современных заведениях – кого, скажем, удивишь шашлыком, люля-кебабом или котлетой по-киевски, прошедшей путь от изысканного блюда до истинно волгоградского фаст-фуда.





Повара одного из самых известных ресторанов города также предлагали угоститься печенью по-строгановски, жареными в сметанном соусе почками или языком с картофельным пюре, стоившими не больше рубля.

В сохранившемся меню прошлого столетия находим и то, что сегодня непременно подадут в каждом втором заведении на завтрак. Гости «Волгограда» заказывали омлет с различными добавками, яичницу, блинчики и овощной шницель.





Спросите, что на десерт? За 10 копеек официанты выносили печеные яблоки, а за 18 копеек – яблоки, жареные в тесте. Выбор сладкоежек мог пасть на мороженое с меренгами, пирожные, конфеты «Чародейка» по 66 копеек за 100 граммов. Вполне солидно выглядит и список горячих напитков – без изысков современных кофеен, но все же. Завершить свой обед или праздничный ужин можно было чашечкой чая с вареньем, холодным кофе, а также кофе с коньяком, молоком или гляссе. Дороже всего в ресторане оценивали бодрящий напиток с нотками алкоголя – 41 копейка за стакан. А вот классический кофе с молоком стоил всего 16 копеек. Еще более демократичными были цены на кисель (6 копеек), компот из свежих фруктов, а также кисломолочные продукты – простоквашу, ряженку и кипяченое молоко.

Широкий выбор в известном советском ресторане предоставляли и любителям терпких напитков. Удивительно, но полвека назад в заведениях можно было разжиться даже папиросой.

Автор Виктория Чумакова